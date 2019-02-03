Стала известна причина смерти Децла

Причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил его концертный директор Павел Беленец.

Как ранее сообщалось, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет.

"К сожалению, это правда... Остановка сердца", - написал Беленец в комментариях к сообщению о смерти исполнителя в официальной группе Децла "ВКонтакте".