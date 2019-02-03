Стала известна причина смерти Децла
3 февраля 2019 10:14 627
Причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил его концертный директор Павел Беленец.
Как ранее сообщалось, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет.
"К сожалению, это правда... Остановка сердца", - написал Беленец в комментариях к сообщению о смерти исполнителя в официальной группе Децла "ВКонтакте".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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