Стала известна причина смерти Децла

3 февраля 2019 10:14

Причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил его концертный директор Павел Беленец.

Как ранее сообщалось, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет.

"К сожалению, это правда... Остановка сердца", - написал Беленец в комментариях к сообщению о смерти исполнителя в официальной группе Децла "ВКонтакте".

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