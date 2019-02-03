Мать Децла прокомментировала его смерть
3 февраля 2019 10:35 319
Ирина Толмацкая, мать известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, высказалась о его смерти. Об этом событии, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она написала в инстаграме.
"Люблю тебя.....1983-2019", - написала Толмацкая.
Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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