Баста высказался о смерти Дэцла

Рэпер Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) написал в своем инстаграме, что ему "искренне жаль", что Кирилл Толмацкий, более известный под творческим псевдонимом Децл, скончался "так рано". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", - написал Вакуленко.

Рэпер подчеркнул, что ему "искренне жаль", что Децл скончался "так рано", несмотря на их "конфликты и разногласия" - в апреле прошлого года сообщалось, что Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления в соцсетях.