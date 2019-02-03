Против Бекхэма было подано два иска

Против бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его партнеров было подано два иска в суд в связи с его личным клубом "Интер Майами". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Первый иск посвящен тому, что бывший футболист и его партнеры использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса. Однако до этого ими же в документах было обозначена площадь в 53 га для этих целей.

Второй иск был направлен в связи с вопросами, связанными с законами, требующими от Бекхэма, всех его деловых партнеров и лоббистов раскрытия их личности.

В случае если руководству "Интера Маймаи" не получится уладить эти дела, старт клуба скорее всего будет отложен со следующего сезона еще не год.