Виджей MTV рассказал о «честности» Децла

Ведущий телеканала MTV Александр Анатольевич заявил, что Кирилл Толмацкий (Децл) постоянно работал над собой на протяжении своей карьеры. Комментарий у виджея взял РЕН ТВ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анатольевич рассказал, что в начале своей карьеры Децл был "дерзким тинейджером", который "говорил на одном языке" со своими ровесниками. Потом, по его словам, "парень повзрослел" и "что-то искал".

"Он делал все, чтобы его выступление было с характером, энергией. В общем, он делал это честно", - заключил Анатольевич.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.