Тимати назвал Децла большой частью хип-хоп культуры

Российский хип-хоп исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) прокомментировал смерть рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), назвав его "большой частью этой истории" (хип-хоп культуры). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет. Исполнителю стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

"Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99 г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром", - написал артист в Instagram.