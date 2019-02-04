Стала известна новая версия смерти Децла

Следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 г коньяка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Кроме того, правоохранители попросили Пантюхина составить список всех, кто имел к рэперу доступ. В него вошли 25 человек, следствие намерено их допросить.

По одной из версий, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества, которые принёс с собой один из гостей мероприятия. Посмертная наркологическая экспертиза пока не готова, сообщает Telegram-канал BAZA.

Ранее News.ru писал, что музыкальный критик Андрей Бухарин оценил творчество и личность рэпера Кирилла Толмацкого. По его словам, сейчас русский рэп переживает "невероятный подъём", а умерший музыкант, несмотря на свой молодой возраст, "его настоящий ветеран".