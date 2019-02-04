«Мистер Бин» ушел в декрет

Актер Роуэн Аткинсон более известный как "Мистер Бин" заявил, что уходит из кино в декрет на год, чтобы помочь жене с ребенком. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает портал 7дней.ru.

Отмечается, что у 64-летнего актера и актрисы Луизы Форд в 2017 году родился ребенок, поэтому "Мистер Бин" решил помочь жене.

"Я собираюсь заботиться о нашем ребенке, чтобы дать ей [Луизе] возможность сосредоточиться на актерской карьере", - добавил Аткинсон.

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