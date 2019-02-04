Деми Ловато удалилась из твиттера из-за шутки о рэпере

Американская актриса и певица Деми Ловато удалила свою учетную запись в твиттере после негативной реакции на ее твит, посвященный рэперу 21 Savage. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В воскресенье, 3 февраля, Ловато написала в твиттере: "До сих пор мемы про 21 Savage были моими любимыми".

Затем она поделилась одним из мемов, посвященному 21 Savage, на котором была изображена рука, пишущая на бумаге пером при свечах, написав: "Вот как 21 Savage писал свои стихи".

Ее комментарий вызвал немедленную критику, в ответ на которую Ловато написала: "F*** твиттер. Вот почему я больше не буду писать твитты".

Она пояснила свои слова.

"К вашему сведению, я просто смеюсь (над мемами). Не факт, что кого-то депортируют", - написала Ловато.

Рэпер, настоящее имя которого Шайа Бин Авраам-Джозеф, находится под стражей и рискует быть депортированным после того, как власти заявили, что он является гражданином Великобритании, нелегально проживающим в США.

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