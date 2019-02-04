Гаджи Нуран Гусейнов создал бренд цветочных и ярких костюмов - ФОТО

4 февраля 2019 18:28

Азербайджанский телеведущий и общественный деятель, основатель благотворительного фонда Həyat Fondu Гаджи Нуран Гусейнов создал свой бренд "Hacı Nuran", сообщили Trend в пресс-службе Həyat Fondu, передает Day.Az.

Гаджи Нуран Гусейнов известен своими экстравагантными, необычными и яркими костюмами, с цветочными принтами и аксессуарами. Под маркой "Hacı Nuran" будут выпускаться костюмы с необычным дизайном и расцветкой, а часть вырученных от продажи средств идти на благотворительные цели.

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