Стали известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
5 февраля 2019 20:31 261
В крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) не нашли следов наркотических веществ. Об этом, как передает Day.Az, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.
Источник отметил, то это предварительные результаты экспертизы.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в одном из ижевских клубов. Предварительной причиной смерти названа сердечная патология.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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