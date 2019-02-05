Стали известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла

5 февраля 2019 20:31

В крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) не нашли следов наркотических веществ. Об этом, как передает Day.Az, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.

Источник отметил, то это предварительные результаты экспертизы.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в одном из ижевских клубов. Предварительной причиной смерти названа сердечная патология.

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