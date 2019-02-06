Отец Децла попросил у него прощения
6 февраля 2019 12:04 298
Отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) Александр попросил у сына прощения. Свое обращение, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он опубликовал в инстаграме.
По его словам, они так и не успели поговорить перед смертью артиста.
"Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак...", - написал Толмацкий.
Он добавил, что очень любил сына и не понимает, в чем была причина их раздора.
"Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... ", - написал Толмацкий.
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