Отец Децла попросил у него прощения

Отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) Александр попросил у сына прощения. Свое обращение, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он опубликовал в инстаграме.

По его словам, они так и не успели поговорить перед смертью артиста.

"Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак...", - написал Толмацкий.

Он добавил, что очень любил сына и не понимает, в чем была причина их раздора.

"Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... ", - написал Толмацкий.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook