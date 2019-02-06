Вышел посмертный клип Децла - ВИДЕО

У хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, вышел посмертный клип. Видео, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, опубликовано на YouTube-канале Detsl aka Le Truk.

Музыкальный ролик выпущен на трек Inferno с альбома 2017 года под названием μετεμψύχωσις, что в переводе с греческого означает "реинкарнация".

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму", - сказано в описании клипа. Отмечается, что Децл выступил в качестве композитора инструментальной композиции.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Предварительной причиной смерти музыканта назвали сердечную патологию, хотя близкие утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.

Децл - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". За свою карьеру он выпустил восемь студийных альбомов. Его дебютная пластинка "Кто? ты" была продана тиражом более миллиона экземпляров. Исполнитель известен по таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя".

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