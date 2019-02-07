Последний клип Децла за сутки собрал более 690 тысяч просмотров на YouTube - ВИДЕО

Музыкальное видео Inferno Кирилла Толмацкого (Децла), опубликованное на YouTube-канале в день его похорон, собрало за сутки около 693 тысяч просмотров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ролик продолжительностью около четырех минут называется Inferno, это музыкальная композиция без слов. В описании видео говорится, что "изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (метемпсихоз - реинкарнация (от лат. reincarnatio - "повторное воплощение")... должен был стать частью саундтрека к фильму". Кирилл Толмацкий выступил в роли композитора.



Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с артистом состоялось в среду в Центральной клинической больнице в Москве.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году, став одной из самых продаваемых пластинок в РФ. Всего музыкант записал восемь альбомов. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя" и другим. Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.



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