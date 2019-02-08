Сергей Лазарев вновь представит Россию на "Евровидении"

Звезда российской эстрады Сергей Лазарев вновь отправляется на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, все подробности участия Сергея Лазарева в "Евровидении 2019" будут раскрыты в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", которая выйдет в эфир на канале "Россия 1" 9 февраля в 18:30 по бакинскому времени.

В свою очередь сам артист в интервью телеканалу "Россия 24" заявляет следующее: "Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать - нет. Нет, здесь - про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения".

Н. Гасымова