Оззи Осборн готовится к выписке из больницы

Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн после лечения в отделении интенсивной терапии переведен в палату. Ожидается, что он будет выписан на этой неделе, сообщил таблоид Sun, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным СМИ, Осборна доставили в отделение интенсивной терапии в частной больнице в результате осложнений после простуды. В течение трех дней его жена и дети дежурили у кровати музыканта.

Теперь Осборн переведен в собственную палату, передает РИА Новости. "Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену", - сообщил источник.

В конце января текущего года Оззи Осборн отложил концерты в Европе, которые были запланированы в рамках тура No More Tours 2, в связи с угрозой развития пневмонии.