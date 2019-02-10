Оззи Осборн готовится к выписке из больницы
10 февраля 2019 11:00 97
Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн после лечения в отделении интенсивной терапии переведен в палату. Ожидается, что он будет выписан на этой неделе, сообщил таблоид Sun, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным СМИ, Осборна доставили в отделение интенсивной терапии в частной больнице в результате осложнений после простуды. В течение трех дней его жена и дети дежурили у кровати музыканта.
Теперь Осборн переведен в собственную палату, передает РИА Новости. "Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену", - сообщил источник.
В конце января текущего года Оззи Осборн отложил концерты в Европе, которые были запланированы в рамках тура No More Tours 2, в связи с угрозой развития пневмонии.
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