Фаик Агаев обрадовал фанатов ко Дню всех влюбленных - АУДИО

Солист Азербайджанского телевидения и радиовещания, народный артист Фаик Агаев ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, записал композицию "Gəl, Bir Öp" (Иди и поцелуй), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.

Своеобразной музыкальной валентинкой стала эта композиция, которая написана на музыку Сабины Бабаевой и слова Лейли Эрол-Исрафиловой.

"Три года назад эту музыку представила мне наша талантливая исполнительница, участница "Евровидения 2012" Сабина Бабаева. Слова написала наша любимая, автор проникновенных стихов Лейли Эрол-Исрафилова. Представляю эту прекрасную композицию любителям музыки. С 14 февраля композиция будет представлена на радиоволнах", - написал на своей странице в Facebook Фаик Агаев.

Аранжировка - Nadir NəğdPul (Надир Гусейнов), mix&mastering - Гиви Усенашвили, фото - Фархад Ахмедов, poster & video - Ниса Джафарова.

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