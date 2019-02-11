Ариана Гранде снялась в рекламе Apple, представ в необычном виде - ВИДЕО

Apple выпустила три рекламных ролика анимированных аватаров Memoji с участием популярных музыкантов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

На официальном YouTube-канале компании появились Memoji Арианы Гранде, Халида и Florida Georgia Line. Аватары исполнили их самые популярные песни.

Memoji - это анимированные эмодзи, дополнение к Animoji. Они создаются на основе лица владельца устройства и могут в точности повторять его движения. Такая возможность появилась в iOS 12.

Ранее стало известно, что в iOS 12.2 появились 4 новых "анимодзи"- кабан, жираф, акула и сова. Теперь пользователям iPhone доступны 24 "анимодзи", включая новые.

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