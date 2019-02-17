"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение

Стало известно, что организаторы самой престижной кинопремии "Оскар", прямую трансляцию которой будет вести телеканал "Украина", решили не вручать награды во время рекламной паузы во время трансляции по ТВ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук.

Представители киноакадемии отметили, что во время телетрансляции покажут абсолютно все вручения заветных статуэток. Кроме этого, как сообщает Variety, из телеэфира вырежут только выход и уход со сцены победителей в четырех номинациях.

Отметим, что в среду, 13 февраля стало известно, что Американская киноакадемия приняла решение вручить награды в номинациях за Лучшую операторскую работу, Лучший монтаж, Лучший грим и прически и Лучшую короткометражную картину во время рекламной паузы. Такое решение было принято для того, чтобы сократить трансляцию церемонии до трех часов.

После этого многие голливудские актеры и режиссеры написали открытое письмо, в котором обвинили Академию в присвоении некоторым профессиям более низкого статуса, тем самым оскорбив профессионалов, работающих в четырех сферах.