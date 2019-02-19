Популярный азербайджанский певец Элариз Мамедоглу, переехавший вместе с семьей в США на постоянное место жительства, устроился на работу.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на ATV.

"Спасибо проживающим здесь нашим соотечественникам. Услышав, что я в Нью-Йорке, они сделали мне такое предложение. Я работаю певцом в ресторане, принадлежащем горским евреям из Азербайджана", - заявил певец.

Исполнитель работает в ресторане под названием "Кавказский дворик".

Отметим, что жена Элариза Мамедоглу выиграла грин-карту и семья переехала в США.