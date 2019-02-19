Чем занимается Элариз после переезда в Нью-Йорк? - ФОТО
19 февраля 2019 11:30 759
Популярный азербайджанский певец Элариз Мамедоглу, переехавший вместе с семьей в США на постоянное место жительства, устроился на работу.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на ATV.
"Спасибо проживающим здесь нашим соотечественникам. Услышав, что я в Нью-Йорке, они сделали мне такое предложение. Я работаю певцом в ресторане, принадлежащем горским евреям из Азербайджана", - заявил певец.
Исполнитель работает в ресторане под названием "Кавказский дворик".
Отметим, что жена Элариза Мамедоглу выиграла грин-карту и семья переехала в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 февраля 11:06 1 041
AISEL презентовала новый клип, снятый в Украине - ВИДЕО - ФОТО
17 февраля 09:00 872
"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение
15 февраля 11:22 3 371
Трогательное предложение руки и сердца на концерте Ройи и Мири Юсифа - ФОТО
14 февраля 14:44 12
Азербайджанец произвел фурор на премии «Человек года 2018» в Турции - ФОТО
13 февраля 11:54 11 669
Самого богатого азербайджанского певца неожиданно застали в метро - ФОТО
12 февраля 19:33 1 597
Останки Майкла Джексона хотят эксгумировать
-
18 Фев. 15:55 8 728
-
18 Фев. 19:35 6 516
-
18 Фев. 17:23 6 091
-
18 Фев. 16:58 6 084
-
18 Фев. 12:49 5 962