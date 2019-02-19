Гюнай Ибрагимли презентовала новый клип, снятый за сутки - ВИДЕО - ФОТО
19 февраля 2019 13:42 67
Известная азербайджанская исполнительница Гюнай Ибрагимли презентовала новый клип на песню "Qram-qram".
Как сообщает Day.Az, автором слов и музыки песни является Эльвин Мухтар.
Отметим, что съемки клипа Ибрагимли поручила молодому режиссеру Нурану Мамедову. Съемки клипа, снятого в течение одного дня, прошли на вилле Г. Ибрагимли. В клипе она предстала в четырех разных образах. Все наряды для ролика были созданы ею.
Добавим, что Гюнай Ибрагимли на данный момент является одной из самых востребованных певиц в отечественном шоу-бизнесе.
Нажмите на видео для просмотра:
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 февраля 11:06 1 072
AISEL презентовала новый клип, снятый в Украине - ВИДЕО - ФОТО
17 февраля 09:00 876
"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение
15 февраля 11:22 3 391
Трогательное предложение руки и сердца на концерте Ройи и Мири Юсифа - ФОТО
14 февраля 14:44 12
Азербайджанец произвел фурор на премии «Человек года 2018» в Турции - ФОТО
13 февраля 11:54 11 684
Самого богатого азербайджанского певца неожиданно застали в метро - ФОТО
-
18 Фев. 15:55 9 392
-
18 Фев. 19:35 6 733
-
18 Фев. 16:58 6 553
-
18 Фев. 17:23 6 295
-
18 Фев. 14:34 6 020