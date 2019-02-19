Известная азербайджанская исполнительница Гюнай Ибрагимли презентовала новый клип на песню "Qram-qram".

Как сообщает Day.Az, автором слов и музыки песни является Эльвин Мухтар.

Отметим, что съемки клипа Ибрагимли поручила молодому режиссеру Нурану Мамедову. Съемки клипа, снятого в течение одного дня, прошли на вилле Г. Ибрагимли. В клипе она предстала в четырех разных образах. Все наряды для ролика были созданы ею.

Добавим, что Гюнай Ибрагимли на данный момент является одной из самых востребованных певиц в отечественном шоу-бизнесе.

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Н. Гасымова