Народная артистка Айгюн Кязимова презентовала клип на песню "Duy", которая является творческой коллаборацией Айгюн Кязимовой и всемирно известного французского ди-джея Дэвида Вендетты.

Как сообщает Day.Az, клип был презентован на одном из самых крупных турецких музыкальных YouTube каналов Netd Müzik. Режиссером клипа выступил Фуад Алышев, ранее снявший для А.Кязимовой серию знаковых в ее карьере клипов, к примеру, таких как "Öpsən" и "Mən Aygünəm".

Напомним, что в начале сентября 2018 года в iTunes был презентован новый альбом А. Кязимовой под названием "Duy" (Чувствуй).

Основная музыкальная фишка альбома - синтез современной музыки с азербайджанской национальной музыкой. В записи треков были использованы азербайджанские национальные инструменты - тар, кеманча, зурна, уд и др.

Отметим, что песня успела полюбиться слушателям и впервые со сцены прозвучала во время клубного концерта А.Кязимовой 1 декабря в Elektra Events Hall, участником которого был так же специально приглашенный в Баку Дэвид Вендетта - отметим, что именно на этом, прошедшем с аншлагом концерте состоялась live-презентация альбома "Duy". Там же был снят клип "Duy", сюжет которого выстроен на WhatsApp переписке А.Кязимовой и Д.Вендетты, которые готовятся к своему выступлению и никак не могут встретиться, пересекаясь исключительно на сцене во время концерта, - кадры, снятые в Elektra Events Hall также использованы в ролике.

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Н. Гасымова