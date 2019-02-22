Скончался легендарный гитарист The Monkees
22 февраля 2019 12:55 189
Бывший гитарист группы The Monkees Питер Торк скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте музыканта в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причины смерти Торка не называются.
По данным СМИ, ранее музыкант перенес операцию по удалению опухоли гортани.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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