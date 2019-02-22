Бывший гитарист группы The Monkees Питер Торк скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте музыканта в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины смерти Торка не называются.

По данным СМИ, ранее музыкант перенес операцию по удалению опухоли гортани.