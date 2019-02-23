Ани Лорак обратилась к бакинцам - ВИДЕО
Народная артистка Украины, популярная исполнительница Ани Лорак (Каролина Куек) 2 марта представит в Бакинском конгресс-центре свое шоу DIVA, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с предстоящим соло-концертом певица обратилась к своим бакинским поклонникам. В видеообращении Лорак призналась в любви к Баку, и отметила, что с нетерпением ждет встречи с поклонниками.
DIVA - это шоу-перевоплощение, это перформанс, с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Это фантастическая история о настоящей женщине, живущей в разные времена. Женщине, которая сделала себя сама и доказала, что мечты способны сбываться.
Отметим, что Ани Лорак уже выступала в столице Азербайджана с сольными концертами, певица также является постоянной участницей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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