Известный турецкий актер растерялся, услышав имя Ройи
23 февраля 2019 12:36 113
Известный турецкий актер Джан Нергис в связи с новым проектом находится в Баку.
Как сообщает Day.Az, актер стал гостем передачи "5/5", где ведущий передачи Заур Камал обратился к нему с вопросом: "Вы слышали о наших известных певицах Ройе и Айгюн Кязимовой?". На что актер ответил, что впервые в Баку и не слышал их имен, и никого не знает в Азербайджане.
Отметим, что телеведущий в ответ на это заявил, что прежде чем приезжать в нашу страну следовало бы ознакомиться с именами наших певцов в Интернете или хотя бы в социальной сети Instagram.
Отметим, что Джан снялся в таких известных сериалах как "Arka sokaklar", "Tatlı intikam", "Maral", "Anne" и др.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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