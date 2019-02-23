Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев стал гостем передачи "Söhbətsiz" на телеканале MTV Azərbaycan.

Как сообщает Day.Az, отвечая на вопросы телеведущего Самира Байрамлы, Фаиг Агаев рассказал о своей ссоре с Бриллиант Дадашевой.

"Между нами никогда не было крепкой дружбы. У нас есть разница в возрасте. Она старше меня на 13 лет. Между нами всегда был определенный барьер. Она училась на несколько курсов выше меня и даже однажды пригласила выступить на бэквокале, что для меня не было проблемой и я согласился. Ссора между нами была связана с разделом свадебного рынка. Я с первых дней карьеры получал высокие гонорары. Впервые на свадьбе я выступил в 1995 году и с того же времени я ставил цену выше, чем самые "ходовые" певцы. Наш спор произошел на свадьбе. Это была мелочь, которую не следовало раздувать. Этот спор в СМИ вынес не я и не хозяин свадьбы. Спустя пару дней я увидел на страницах прессы несколько критичных статей в связи с произошедшим. Я подождал несколько дней, но увидел, что тема не утихает и сказал правду. Я желаю ей побед в творчестве. Она меня никогда не стесняла на моем поприще. И думаю, что я ее тоже никогда не стеснял ", - сказал Ф. Агаев.

Отметим, что примечательным в ответе народного артиста стало упоминание разницы в возрасте певцов. В источнике Википедии указано, что Дадашева родилась в 1965 году, но после слов Фаига Ахмеда можно предположить, что певице сейчас 61 год.

Напомним, что недавно в беседе с телеведущими и певицами Севиль и Севиндж Сафаровыми Дадашева отметила, что скрывает свой возраст, что также горячо обсуждалось в СМИ.

Н. Гасымова