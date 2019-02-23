Стал известен настоящий возраст Бриллиант Дадашевой
Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев стал гостем передачи "Söhbətsiz" на телеканале MTV Azərbaycan.
Как сообщает Day.Az, отвечая на вопросы телеведущего Самира Байрамлы, Фаиг Агаев рассказал о своей ссоре с Бриллиант Дадашевой.
"Между нами никогда не было крепкой дружбы. У нас есть разница в возрасте. Она старше меня на 13 лет. Между нами всегда был определенный барьер. Она училась на несколько курсов выше меня и даже однажды пригласила выступить на бэквокале, что для меня не было проблемой и я согласился. Ссора между нами была связана с разделом свадебного рынка. Я с первых дней карьеры получал высокие гонорары. Впервые на свадьбе я выступил в 1995 году и с того же времени я ставил цену выше, чем самые "ходовые" певцы. Наш спор произошел на свадьбе. Это была мелочь, которую не следовало раздувать. Этот спор в СМИ вынес не я и не хозяин свадьбы. Спустя пару дней я увидел на страницах прессы несколько критичных статей в связи с произошедшим. Я подождал несколько дней, но увидел, что тема не утихает и сказал правду. Я желаю ей побед в творчестве. Она меня никогда не стесняла на моем поприще. И думаю, что я ее тоже никогда не стеснял ", - сказал Ф. Агаев.
Отметим, что примечательным в ответе народного артиста стало упоминание разницы в возрасте певцов. В источнике Википедии указано, что Дадашева родилась в 1965 году, но после слов Фаига Ахмеда можно предположить, что певице сейчас 61 год.
Напомним, что недавно в беседе с телеведущими и певицами Севиль и Севиндж Сафаровыми Дадашева отметила, что скрывает свой возраст, что также горячо обсуждалось в СМИ.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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