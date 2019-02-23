Концерт звезды турецкого рэпа Анила Акара, более известного под псевдонимом Gazapizm, который должен был пройти сегодня в Elektra Events Hall, переносится, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

"Вследствие возникших технических проблем самолета Türk Hava Yolları, который должен был вылететь сегодня по маршруту Стамбул-Баку в 09:10, рейс отменен. Поэтому Gazapizm и его коллектив не смогут вовремя прибыть в Баку, концерт переносится. Приобретшие билеты могут вернуть их в кассы города", - говорится в сообщении организаторов.