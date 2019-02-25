Жаркое обсуждение церемонии вручения премии "Оскар" началось еще до начала объявления победителей. Дело в том, что всеобщее внимание приковал к себе 49-летний Билли Портер. Американский актер приехал на мероприятие... в женском платье.

Как сообщает Lady.Day.Az, в прессе уже назвали образ Портера самым экстравагантным на "Оскаре" в этом году. Наряд знаменитости состоял из традиционного мужского смокинга и пышной бархатной юбки. Автором аутфита является известный дизайнер Кристиан Сириано.

К слову, на мероприятие Билли приехал не один. Поддержал Портера его супруг - Адам Смит, одетый довольно сдержанно.

Н. Гасымова

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