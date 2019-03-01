Севда Алекперзаде презентовала клип на нестандартную песню - ВИДЕО
Заслуженная артистка Севда Алекперзаде презентовала на азербайджанском музыкальном YouTube канале Baku Music Factory новый клип на песню "Viranə".
Как сообщает Day.Az, Севда Алекперзаде отмечает, что песню ей отправил друг, посоветовав обязательно ее прослушать. Исполнительнице очень понравился текст и музыка песни, показавшиеся ей нестандартными. С. Алекперзаде долго думала о том, как ее исполнить и преподнести слушателю, и в итоге нашла именно свое музыкальное прочтение песни.
Новое видео певицы снято режиссером Фархадом Али - он автор всех снятых за последние годы клипов заслуженной артистки, к примеру, таких как "Qal, sənə qurban", "Şahzadə", "Sən yadıma düşəndə".
Автор музыки "Viranə" - Jay Meel (Джамиль Маммедли), а текст написан Зейном.
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Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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