Ранчо Neverland певца Майкла Джексона выставили на этой неделе на продажу за $31 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета напоминает, что в 2015 году за ранчо запрашивали $100 млн, в 2017 году цену снизили до $67 млн. После этого объект недвижимости сняли с рынка. Теперь Neverland снова выставили на продажу, но уже за цену менее трети от первоначальной.

Представители риелторской фирмы Compass Кайл Форсайт и Сюзанн Перкинс напомнили изданию, что ранчо расположено в 64,4 км от Санта-Барбары (штат Калифорния) и занимает участок земли площадью чуть более 1 тыс. га. Общая площадь помещений ранчо превышает 1,2 тыс. кв. м, включая три гостевых домика, студию-кинотеатр, теннисный корт, бассейн и несколько подсобных помещений.

Джексон приобрел ранчо в 1987 году за $19,5 млн. Исполнитель прожил в Neverland более 15 лет.

В настоящее время семья певца Майкла Джексона оспаривает право телеканала HBO показать в марте документальный фильм "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland), рассказывающий о новых обвинениях певца в педофилии. Родные и близкие исполнителя предъявили HBO иск на $100 млн и направили его на рассмотрение Верховного суда округа Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Американский певец, автор песен, продюсер и танцор Майкл Джексон является лауреатом 13 премий Grammy, а также обладателем почетных премий Grammy музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно). В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы. Музыкант умер в 2009 году в возрасте 50 лет.