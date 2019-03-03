Американский актер Джонни Депп не будет сниматься в новой версии фильма "Человек-невидимка". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет издание Variety, ссылаясь на источники.

Как отмечается, студия Universal ведет переговоры с актрисой Элизабет Мосс. Однако подчеркивается, что они еще находятся на очень ранней стадии. Если переговоры пройдут успешно, то у Мосс есть все шансы для того, чтобы стать звездой киноленты.

В издании уточнили, что детали будущего фильма пока неизвестны, но концепция будет абсолютно новой. Режиссером новой версии "Человека-невидимки" будет Ли Уоннелл.