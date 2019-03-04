Да, бывает и так, что известные на весь мир звезды Голливуда давно уже не в лучшей актерской форме. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дженнифер Энистон

Конечно, Энистон - неплохая актриса. Ее комедийная карьера стремительно пошла в гору, когда она сыграла Рэйчел Грин в самом знаменитом ситкоме 90-х "Друзья".

С тех пор Дженнифер стала не только невероятно популярной, но и чуть ли не самой дорогой актрисой в Голливуде. Даже сегодня, спустя 20 лет после съемок сериала "Друзья", Энистон получает баснословные гонорары за свои роли (ежегодно она оказывается на 2-3 месте в списке Forbes самых высокооплачиваемых актрис Голливуда!), несмотря на то, что сами фильмы часто получаются проходными.

Так, с начала 2000-х Энистон играла в основном в комедиях и легких романтических лентах, успешными из которых стали лишь несколько: "Брюс Всемогущий", "Марли и я", "Развод по-американски", "Обещать - не значит жениться", "Несносные боссы" и "Мы - Миллеры". Еще была одна драматическая лента "Торт", в которой актриса показала себя с непривычной стороны, и это вполне оценили критики, номинировав ее на престижную премию "Золотой Глобус".

В данный момент Дженнифер занята на съемках очередной комедии "Детективная история" с Адамом Сендлером в главной роли.

Анджелина Джоли

Хотя лет 15 назад карьера Джоли была на высоте, сегодня актриса известна в основном благодаря своей бурной личной жизни и гуманитарной работе.

А вот хорошей роли Анджелине не предлагали уже давно. В 2018 году она сыграла в сказочном фильме про злую волшебницу Малифисенту, а до этого озвучивала Тигрицу в мультфильмах "Кунг-фу панда". Можно еще вспомнить боевики "Солт" и "Особо опасен", но они давнишние.

Кроме этого, Джоли занимается режиссерской деятельностью. Она сняла "Лазурный берег", где сыграла вместе Брэдом Питтом семейную пару, которая переживает серьезные проблемы, а также создала совместную камбоджийско-американскую ленту "Сначала они убили моего отца", повествующую о правлении Красных Кхмеров в Камбодже.

Несмотря на приличный простой в актерской карьере, Джоли тем не менее остается в 20-ке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Дженнифер Лоуренс

Эту девушку называют "новой Мэрил Стрип"! Однако в ее карьере есть как шикарные роли, так и весьма спорные, которые ставят под сомнение такой обязывающий ярлык. Успешный взлет актерской карьеры случился у Лоуренс благодаря талантливому режиссеру Дэвиду О. Расселу, который снял ее аж в трех отличных картинах "Мой парень - псих" (кстати, за роль Тиффани Максвелл актриса получила "Оскар"), "Афера по-американски" и "Джой".

А вот главную роль Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры" критики восприняли неоднозначно, даже несмотря на то, что сами картины пользовалась бешеной популярностью у зрителей (правда, в основном у подростков). Еще к провальным ролям можно отнести героиню Доминику в фильме "Красный воробей", который весьма поверхностно повествует о спецшколе "воробьев" - агентов, специализирующихся на психологическом анализе и манипулировании, в особенности с использованием своей привлекательности.

В общем, актриса еще молода, и ближайшие несколько лет покажут, на что способна Лоуренс и можно ли ее называть "гениальной актрисой", а пока она несмотря ни на что уже несколько лет находится в списке самых высокоплачиваемых актрис.