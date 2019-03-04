Суперзвезда отечественного шоу-бизнеса Мири Юсиф на своей странице в Instagram анонсировал предстоящий трехдневный сольный концерт, который пройдет в "Зеленом театре" в начале июня.

"Дорогие мои духовные близнецы, 7, 8, 9 июля готовы к встрече в "Зеленом театре"?! Скучаю, когда не пою для вас и вместе с вами!" - написал Мири Юсиф в Instagram.

Отметим, что сейчас за плечами певца шесть сольных альбомов и множество любимых в народе хитов.

Отметим, что в июле прошлого года артист с триумфом продал все билеты на свой трехдневный концерт в том же "Зеленом театре", доказав свою востребованность и показав, что уровень поддержки его аудитории весьма велик. А многие профессионалы шоу-бизнеса сошлись во мнении, что это было одно из лучших концертных шоу года.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе исполнителя, в этом году шоу будет еще более масштабным и грандиозным. В него войдут хорошо знакомые хиты - прозвучит все, что сделало Мири Юсифа любимым. Живой звук, участие звездных гостей и множество других сюрпризов ожидают зрителей в новом трехдневном марафоне артиста.

Добавим, что билеты на концерты уже в продаже.

Н. Гасымова