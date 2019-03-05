Голливудский актер Джонни Депп обвинил бывшую супругу Эмбер Херд в нанесении телесных повреждений, сообщает портал Radar Online со ссылкой на судебные материалы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Депп и Херд расстались в 2017 году. Актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Она также заявляла, что во время одной из ссор Депп сам поранил себе палец. После этого он якобы написал на стене кровью имя актера Билли Боба Торнтона, с которым, как считал супруг, у Херд была любовная интрига.

По данным издания, в суде Депп будет настаивать на том, что травму ему нанесла жена. Херд якобы бросила в мужа бутылку водки - разбившись, осколки сосуда рассекли кость на кончике среднего пальца. После этого звезде "Пиратов Карибского моря" потребовалась помощь хирургов.

По иску о защите чести и достоинства Депп планирует отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов. Актер заявил, что ее обвинения разрушили его карьеру.

Скандал с бракоразводным процессом Херд и Деппа прогремел в мае 2016 года, когда актриса подала на развод, обвинив своего супруга в физическом и психологическом насилии. Суд запретил тому приближаться к ней, в ответ Депп обвинял супругу в попытке нажиться на разводе с ним. В январе 2017 года суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака между актерами. Херд объявила, что пожертвует всю сумму финансовых отчислений после развода (7 миллионов долларов) в несколько благотворительных организаций, которые занимаются поддержкой подвергшихся домашнему насилию женщин и больных детей.