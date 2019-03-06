Презентован тизер клипа представителя Азербайджана на " Евровидении 2019" - ВИДЕО
6 марта 2019 11:31 207
Имя представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" будет объявлено 8 марта. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт конкурса.
На сайте конкурса презентован тизер клипа азербайджанского участника. В тизере показан слоган "She is a killer" ("Она убийца"). Однако пока не понятно относится ли данный слоган к названию песни, с которой представитель нашей страны выступит на конкурсе.
Напомним, что ранее сообщалось, что нашу страну представит один из следующих артистов - Тофик Гаджиев, Чингиз Мустафаев, Ляман Дадашева или Самира Эфенди.
Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать").Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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