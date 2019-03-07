Турецкая поп-звезда Сибель Джан приехала сегодня в Баку.

Как сообщает Axşam.az, приехавшая несколько вместе с сыном певица прогулялась по городу.

Гостья также посетила святыню Мир Мовсум ага. Снятыми на месте кадрами певица поделилась на своей странице в соцсети İnstagram. Отметим, что Сибель Джан выступит завтра с концертной программой в Конгресс-центре.