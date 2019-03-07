Сибель Джан в святыне Мир Мовсум ага - ФОТО
7 марта 2019 21:45 814
Турецкая поп-звезда Сибель Джан приехала сегодня в Баку.
Как сообщает Axşam.az, приехавшая несколько вместе с сыном певица прогулялась по городу.
Гостья также посетила святыню Мир Мовсум ага. Снятыми на месте кадрами певица поделилась на своей странице в соцсети İnstagram. Отметим, что Сибель Джан выступит завтра с концертной программой в Конгресс-центре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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