Элариз Мамедоглу выступит на праздновании Новруза в Хьюстоне - ФОТО
14 марта 2019 13:53 172
Элариз Мамедоглу станет специальным гостем на праздновании Новруза в Хьюстоне (США).
Как сообщает Day.Az, получивший Грин-карту певец уже некоторое время проживает в США. В соцсетях певец делится фотографиями с улиц Нью-Йорка и других городов Америки, рассказывает о своей жизни. А сегодня Э. Мамедоглу анонсировал свое выступление на праздновании Новруз байрамы в Хьюстоне, что вызвало положительную реакцию поклонников исполнителя.
Отметим, что концерт состоится 23 марта.
Добавим, что жена Элариза, Гульнара ханум, выиграла Грин-карту в 2017 году.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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