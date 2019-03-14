Элариз Мамедоглу станет специальным гостем на праздновании Новруза в Хьюстоне (США).

Как сообщает Day.Az, получивший Грин-карту певец уже некоторое время проживает в США. В соцсетях певец делится фотографиями с улиц Нью-Йорка и других городов Америки, рассказывает о своей жизни. А сегодня Э. Мамедоглу анонсировал свое выступление на праздновании Новруз байрамы в Хьюстоне, что вызвало положительную реакцию поклонников исполнителя.

Отметим, что концерт состоится 23 марта.

Добавим, что жена Элариза, Гульнара ханум, выиграла Грин-карту в 2017 году.

Н. Гасымова