Диляра Кязимова поделилась горячими фотографиями с отдыха в Египте - ФОТО
14 марта 2019 15:36 46
Популярная азербайджанская певица Диляра Кязимова радует своих подписчиков в İnstagram горячими снимками с очередного отдыха в жаркой стране. На этот раз певица оказалась в курортном городе Шарм-эль-Шейх (Египет).
Отметим, что в Египте певица также выступила на Международном азиатском и индийском кинофестивале, где исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин".
Как сообщает Day.Az, фотографии певицы вызвали восторг у поклонников, которые осыпали ее комплиментами.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!