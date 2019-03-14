Популярная азербайджанская певица Диляра Кязимова радует своих подписчиков в İnstagram горячими снимками с очередного отдыха в жаркой стране. На этот раз певица оказалась в курортном городе Шарм-эль-Шейх (Египет).

Отметим, что в Египте певица также выступила на Международном азиатском и индийском кинофестивале, где исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

Как сообщает Day.Az, фотографии певицы вызвали восторг у поклонников, которые осыпали ее комплиментами.

Н. Гасымова