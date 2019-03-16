В 1033 Baku Event Hall 18 марта в 14.00 пройдет финал национального конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2019, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Модели предстанут на подиуме в одеждах от различных брендов. Основатель и директор проекта - Новруз Исмайыл. Финалистов будут оценивать модели Рустам Джабраилов, Ильгар Алиев, Эльхан Гусейн, Пяривз Алиев, Рустам Гаджиев и другие. В мероприятии примут участие актеры, блогеры, инфлюсеры, дизайнеры, фотографы, медийные лица. Состоится церемония награждения Professional Awards в различных номинациях. Главная цель проекта - выявление моделей для участия в международных подиумах.

По словам Новруза Исмайыла, в ближайшее время также пройдет Неделя брендов Азербайджана - Brand Week Azerbaijan.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.