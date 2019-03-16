Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти
16 марта 2019 22:30 892
Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась сегодняна 39-м году жизни из-за абсцесса.
Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил отец певицы и ее продюсер Виктор Началов, передает Day.Az.
"Причина смерти - абсцесс", - сказал продюсер. Добавив, что информация о гражданской панихиде и похоронах будет уточнена позже.
Ранее сообщалось, что певица попала в реанимацию одной из столичных клиник после резкого ухудшения здоровья, была погружена в искусственную кому и подключена к аппарату вентиляции легких.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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