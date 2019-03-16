Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась сегодняна 39-м году жизни из-за абсцесса.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил отец певицы и ее продюсер Виктор Началов, передает Day.Az.

"Причина смерти - абсцесс", - сказал продюсер. Добавив, что информация о гражданской панихиде и похоронах будет уточнена позже.

Ранее сообщалось, что певица попала в реанимацию одной из столичных клиник после резкого ухудшения здоровья, была погружена в искусственную кому и подключена к аппарату вентиляции легких.