Всемирно известный певец Рики Мартин возмущен реакцией мировых СМИ на массовый расстрел мусульман в Новой Зеландии.

"Человек расстрелял 40 молящихся и ранил еще 20... Международные СМИ называют его стрелком или экстремистом, но не террористом. Почему? Да потому что он не мусульманин!", - написал Рики Мартин в своем Инстаграме.

В еще одной публикации Мартин напоминает о реакции мировых СМИ на подобные преступления, имевшие место в прошлом. По мнению Мартина практически во всех случаях преступников называли "белыми супрематистами" (сторонниками превосходства белых над прочими расами), но не террористами.

Массовую стрельбу в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Таррант транслировал нападение в прямом эфире на Facebook. Позже все публикации с данным видео были удалены из соцсетей.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек. Позже стало известно о 49 погибших и 48 раненых.

Отметим, что сразу после данного преступления австралийский сенатор Фрейзер Аннинг выступил со скандальным заявлением, возложив ответственность за стрельбу в новозеландских мечетях на самих мусульман.

Аннинг связал нападение на мусульман в Новой Зеландии с миграционным потоком.

"Настоящая причина пролившейся крови - миграция", - сказал Аннинг. По его словам, "в Новую Зеландию понаехали мусульманские фанатики".

Фрейзер Аннинг и ранее выступал с одиозными заявлениями, призывая к полному пересмотру миграционной системы и запрету на въезд для мусульман-мигрантов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил сенатора, назвав в своем Twitter его слова "отвратительными".

"Ремарки сенатора Фрейзера Аннинга, который винит иммиграционную политику в том, что правоцентристский, экстремистский террорист совершил кровавую атаку в Новой Зеландии, отвратительны. Такие взгляды не должны иметь места в Австралии, не говоря уже и парламенте страны", - написал он.