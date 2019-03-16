Рики Мартин: «Убийцу из Новой Зеландии не называют террористом, потому что он не мусульманин!»
Всемирно известный певец Рики Мартин возмущен реакцией мировых СМИ на массовый расстрел мусульман в Новой Зеландии.
"Человек расстрелял 40 молящихся и ранил еще 20... Международные СМИ называют его стрелком или экстремистом, но не террористом. Почему? Да потому что он не мусульманин!", - написал Рики Мартин в своем Инстаграме.
В еще одной публикации Мартин напоминает о реакции мировых СМИ на подобные преступления, имевшие место в прошлом. По мнению Мартина практически во всех случаях преступников называли "белыми супрематистами" (сторонниками превосходства белых над прочими расами), но не террористами.
Массовую стрельбу в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Таррант транслировал нападение в прямом эфире на Facebook. Позже все публикации с данным видео были удалены из соцсетей.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек. Позже стало известно о 49 погибших и 48 раненых.
Отметим, что сразу после данного преступления австралийский сенатор Фрейзер Аннинг выступил со скандальным заявлением, возложив ответственность за стрельбу в новозеландских мечетях на самих мусульман.
Аннинг связал нападение на мусульман в Новой Зеландии с миграционным потоком.
"Настоящая причина пролившейся крови - миграция", - сказал Аннинг. По его словам, "в Новую Зеландию понаехали мусульманские фанатики".
Фрейзер Аннинг и ранее выступал с одиозными заявлениями, призывая к полному пересмотру миграционной системы и запрету на въезд для мусульман-мигрантов.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил сенатора, назвав в своем Twitter его слова "отвратительными".
"Ремарки сенатора Фрейзера Аннинга, который винит иммиграционную политику в том, что правоцентристский, экстремистский террорист совершил кровавую атаку в Новой Зеландии, отвратительны. Такие взгляды не должны иметь места в Австралии, не говоря уже и парламенте страны", - написал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!