Азербайджанский певец планировал записать дуэт с Юлией Началовой
Азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров выразил большое сожаление, что так и не смог записать дуэт с Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта.
Несколько месяцев назад певцы договорились записать дуэтную композицию, сообщил Sputnik Азербайджан Кадыров. Певец рассказал, что они даже выбрали песню (которую он предпочел не называть), обговорили все детали и планировали записать композицию в апреле, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе, передает Day.Az.
"Я знаком с Юлией очень давно. Она была невероятно светлым человеком. Юлия была одной из самых талантливых и профессиональнейших исполнителей российской эстрады. Я действительно очень сожалею, что мы не успели записать с ней наш запланированный дуэт. Грустно, что такая молодая девушка так рано ушла из жизни", - сказал Кадыров.
Певец уверен, что Юлия Началова останется в памяти всех ее поклонников, любителей музыки как светлый, добрый и талантливый человек.
Началова родилась в январе 1981 года в Воронеже в музыкальной семье. Уже в пять лет девочка начала выступать на сцене, в 11 лет победила на конкурсе "Утренняя звезда", позднее стала обладательницей Гран-при конкурса Big apple в Нью-Йорке. Юлия Началова успешно продолжала свою сольную карьеру. Однако 16 марта после непродолжительной госпитализации скончалась на 39 году жизни.
Кадыров является лауреатом отборочного тура XVI Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2012", международного конкурса имени Клавдии Шульженко (Харьков). Он также обладатель первой степени восьмого Белгородского международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов, Гран-при конкурсов "Закарпатский Эдельвейс" и "У Черного моря". Кадыров принимал участие в проекте "Голос".
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