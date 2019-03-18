Почему умерла Юлия Началова - отвечает врач
Смерть Юлии Началовой - результат случайности, сказал лечивший ранее певицу врач Василий Шуров в интервью "Комсомольской правде".
У певицы была нарушена функция почек в результате подагры, и начавшаяся после травмы ноги гангрена оказалась слишком большим испытанием для организма.
Слухи о том, что якобы Началова болела диабетом или волчанкой, медик категорически опроверг, указав что в то время, когда певица проходила лечение в клинике, ее поджелудочная железа была в идеальном состоянии: "Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек".
"Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится", - рассказал Шуров.
Также медик не считает состоятельной версию о том, что причиной смерти могло стать чрезмерное похудение, указав, что певица была в стабильном весе, придерживаясь из-за болезни строгой диеты. Началова терпела сильные боли при обострении, продолжала выступать. Легла в стационар, когда ей стало совсем невмоготу.
"Я не могу сказать о наплевательском отношении к здоровью. Она была нормальный, с критикой, человек, соблюдала диету, была строга к себе. То, что с ней случилось - роковая случайность", - говорит врач.
Тяжесть ее заболевания недооценили, считает Шуров. По его словам, после того как начался сепсис, пока Началова была в сознании, она отказывалась от ампутации, просила спасти ногу. Разрешение взяли у родственников, когда певица была в коме, но было уже поздно: "Но вы поймите, что все разговоры про ампутацию - гадания на кофейной гуще. Была бы она жива, если бы сделали ампутацию сразу - кто знает".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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