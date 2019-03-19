Нигяр Джамал презентовала клип с сыном Мадата Гулиева - ВИДЕО - ФОТО
19 марта 2019 11:23 560
Вчера популярная певица Нигяр Джамал презентовала новый клип на песню "Get həyatımdan" ("Уйди из моей жизни").
Как сообщает Day.Az, в клипе вместе с представительницей Азербайджана на "Евровидении-2011" снялся сын главы Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковника Мадата Гулиева Мурад Гулубейли.
Отметим, что презентацию клипа посетили генерал-полковник Мадат Гулиев, Наргиз Джалилова, Оксана Расулова, Камиля Бабаева, Самир Джавадзаде и др.
Выступивший с речью Мадат Гулиев поздравил своего сына с выходом клипа и отметил, что всегда поддерживает его.
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