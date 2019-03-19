Группа "DiHaj" представила свою версию азербайджанской народной песни "Dəşti təsnifi".

Как сообщает Day.Az, солистка "DiHaj" Диана Гаджиев слушала "Dəşti təsnifi" в детстве, и композиция была одной из ее любимых, но "затем юный мозг ее подзабыл". Певица отмечает, что в азербайджанской музыке есть прекрасные мелодии, часть из которых, к сожалению, забыта. Как-то разговаривая со своим супругом и музыкантом группы "DiHaj" Али, Диана вспомнила эту глубокую и вдумчивую песню и супруги решили сделать свою версию песни.

Отметим, что в свое время композиция "Dəşti təsnifi" полюбилась слушателям в исполнении Алибабы Мамедова, включена она и в репертуар Рубабы Мурадовой, а поколению 90-х знакома по исполнению Фаика Агаева.

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Н. Гасымова