Porsche, принадлежавший французскому рок-исполнителю и композитору Джонни Холлидею (1943-2017), продан на аукционе в Париже за €85 тыс. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Как отмечает издание, серый суперкар Porsche 928 S4 GTI с черным кожаным салоном удалось реализовать только со второй попытки. Первые торги, организованные французским аукционным домом Aguttes, не увенчались успехом, в связи с чем было решено провести еще один аукцион. Первоначальная стоимость автомобиля с пробегом около 125 тыс. км и мощностью двигателя в 330 лошадиных сил оценивалась экспертами в диапазоне от €90 до €110 тыс.

По информации издания, последним владельцем Porsche, выставившим автомобиль на продажу, был житель Тулузы, информация о котором не раскрывается. Новый владелец суперкара также пожелал остаться анонимным.

Как отмечают эксперты, Porsche 928 S4 уже выставлялся на продажу в сентябре 2017 года. Тогда он был продан за €71 тыс. "Если бы суперкар не принадлежал Холлидею, великому ценителю красивых автомобилей, его реальная стоимость на автомобильном рынке составляла бы порядка €30 тыс.", - отметили в аукционном доме.

В прошлом году во Франции с молотка ушел другой автомобиль, принадлежавший Джонни Холлидею, - алый итальянский суперкар Ferrari 512 TR. Он был продан за €249 тыс. спустя рекордные 30 секунд после начала торгов. Известно, что на этом автомобиле музыкант любил совершать поездки из Парижа в Сен-Тропе (юг Франции).

Холлидей умер в возрасте 74 лет в 2017 году после тяжелой продолжительной болезни.