В одной из больниц Лондона после долгой болезни скончался ирландский гитарист Берни Торме. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, местным СМИ сообщил его коллега Мик Гаффни.

По его словам, музыкант умер в воскресенье. У Торме была двусторонняя пневмония и последние четыре недели мужчина находился на искусственном жизнеобеспечении. Гаффни добавил, что музыкант скончался в окружении своей семьи.

Отметим, что музыкант работал с Оззи Осборном и Иэном Гилланом. Торме за свою карьеру записал свыше 24 альбомов с разными коллективами, в частности со своими группами Bernie Torme Band и Torme. В группе Gillan Иэна Гиллана (вокалист Deep Purple - ред.) он работал с 1979 по 1981 годы. После этого Торме присоединился к Оззи Осборну в качестве сессионного музыканта, однако проработал с ним недолго.