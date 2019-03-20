На официальном сайте Международного песенного конкурса "Евровидение" представлены кадры того, как будет выглядеть главная сцена конкурса в 2019 году в Тель-Авиве, сообщает Trend со ссылкой на сайт.

Дизайн концертной площадки разработан Флорианом Видером (Florian Wieder), имеющим большой опыт работы над дизайном различных шоу по всему миру.

Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать").

Азербайджан на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" представит исполнитель Чингиз Мустафаев. На конкурсе 27-летний певец исполнит композицию "Truth" ("Правда"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения-2019" 16 мая.