Зираддин Рзаев: Юлию Началову убила порча
Известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев выдвинул версию, что причиной смерти российской исполнительницы Юлии Началовой является порча.
Об этом, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, экстрасенс написал на своей странице в социальной сети Instagram.
"К сожалению, на неё была наведена сильная порча. Я ее вижу в тени, и она вся в чёрном. Это не ее энергетика. На нее послали черную силу, которая убила ее в конце концов. У неё последние два или три года было сильное утомление, головные боли и депрессия, нарушение сна и так далее. Жаль, что наука не всегда может дать объяснение некоторым вещам", - написал Рзаев.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни после непродолжительной госпитализации.
Началова родилась в январе 1981 года в Воронеже в музыкальной семье. Уже в пять лет девочка начала выступать на сцене, в 11 лет победила на конкурсе "Утренняя звезда", позднее стала обладательницей Гран-при конкурса Bigapple в Нью-Йорке. Юлия Началова успешно продолжала свою сольную карьеру.
Зираддин Рзаев - азербайджанский экстрасенс, финалист шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов". По образованию - медик. На данный момент живет и работает в Москве, принимает участие в разных российских передачах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!