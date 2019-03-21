Известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев выдвинул версию, что причиной смерти российской исполнительницы Юлии Началовой является порча.

Об этом, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, экстрасенс написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"К сожалению, на неё была наведена сильная порча. Я ее вижу в тени, и она вся в чёрном. Это не ее энергетика. На нее послали черную силу, которая убила ее в конце концов. У неё последние два или три года было сильное утомление, головные боли и депрессия, нарушение сна и так далее. Жаль, что наука не всегда может дать объяснение некоторым вещам", - написал Рзаев.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни после непродолжительной госпитализации.

Началова родилась в январе 1981 года в Воронеже в музыкальной семье. Уже в пять лет девочка начала выступать на сцене, в 11 лет победила на конкурсе "Утренняя звезда", позднее стала обладательницей Гран-при конкурса Bigapple в Нью-Йорке. Юлия Началова успешно продолжала свою сольную карьеру.

Зираддин Рзаев - азербайджанский экстрасенс, финалист шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов". По образованию - медик. На данный момент живет и работает в Москве, принимает участие в разных российских передачах.