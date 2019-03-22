Группа "Ленинград" спустя двадцать два года концертной деятельности прекращает свое существование. Об этом в своем Instagram в форме стиха сообщил лидер коллектива Сергей Шнуров.

Как сообщает Day.Az, музыкант в нецензурной форме признался, что за этот период он устал от шоу-бизнеса, а его жизнь напоминает ему жизнь ряженого орангутанга в витрине зоопарка. Артист уверен, что он сделал свое дело, поэтому считает достойным уйти на пике популярности.

По словам Шнурова, концертный тур "Ленинграда", который стартует 4 июня, станет прощальным для группы. При этом Сергей не исключает вероятности, что когда-нибудь коллектив возобновит свою деятельность.

"Двадцать лет одно и то же.

Сочиняю я ***ню.

Вы подумали, быть может,

Что кого-то я виню?

Нет. Сам выбрал этот стиль

Баснословного угара.

Жёг, как мог шнура фитиль,

И в эпоху "Ягуара",

И во времена пост-спайса.

Странно, но всё жив нахал.

Дорн вопил, мол не стесняйся,

Не стесняясь я бухал.

Всё "иметь" в предельном смысле,

***бался я уже,

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?

Ты, как думаешь, скажи.

Встроиться пора в систему,

И наладить свою жизнь?

Задал сам себе вопрос.

Может я уже подрос?

Почесал свои седины.

Смерил жизнь самою ею.

Прожил я до середины,

Делал то, что я умею.

Середина - это тоже,

Лишь условность, мир иллюзий.

Всех могила растаможит.

Силы будут - буду в блюзе,

Рейве, роке, польке, джазе,

Самый старый из задир.

Предводитель Безобразий

И почётный Командир!

Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не "***бут",

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка".

Н. Гасымова