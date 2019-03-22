Сергей Шнуров распускает группу "Ленинград"
Группа "Ленинград" спустя двадцать два года концертной деятельности прекращает свое существование. Об этом в своем Instagram в форме стиха сообщил лидер коллектива Сергей Шнуров.
Как сообщает Day.Az, музыкант в нецензурной форме признался, что за этот период он устал от шоу-бизнеса, а его жизнь напоминает ему жизнь ряженого орангутанга в витрине зоопарка. Артист уверен, что он сделал свое дело, поэтому считает достойным уйти на пике популярности.
По словам Шнурова, концертный тур "Ленинграда", который стартует 4 июня, станет прощальным для группы. При этом Сергей не исключает вероятности, что когда-нибудь коллектив возобновит свою деятельность.
"Двадцать лет одно и то же.
Сочиняю я ***ню.
Вы подумали, быть может,
Что кого-то я виню?
Нет. Сам выбрал этот стиль
Баснословного угара.
Жёг, как мог шнура фитиль,
И в эпоху "Ягуара",
И во времена пост-спайса.
Странно, но всё жив нахал.
Дорн вопил, мол не стесняйся,
Не стесняясь я бухал.
Всё "иметь" в предельном смысле,
***бался я уже,
И пришёл к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?
Ты, как думаешь, скажи.
Встроиться пора в систему,
И наладить свою жизнь?
Задал сам себе вопрос.
Может я уже подрос?
Почесал свои седины.
Смерил жизнь самою ею.
Прожил я до середины,
Делал то, что я умею.
Середина - это тоже,
Лишь условность, мир иллюзий.
Всех могила растаможит.
Силы будут - буду в блюзе,
Рейве, роке, польке, джазе,
Самый старый из задир.
Предводитель Безобразий
И почётный Командир!
Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не "***бут",
Ленинград я соберу.
А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка".
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!